Especialistas alertan a cumaneses sobre los riesgos de almacenar agua durante semanas

La prolongada crisis hídrica que atraviesa Cumaná, capital del estado Sucre, ha obligado a miles de familias a almacenar agua en tanques, pipas, tobos y otros recipientes durante días e incluso semanas.

Aunque esta práctica se ha convertido en una necesidad para enfrentar la escasez, especialistas advierten que, si no se toman las medidas adecuadas de higiene, también puede representar un riesgo para la salud.

En distintos sectores de la ciudad es común observar viviendas con grandes recipientes destinados a conservar el agua disponible. Sin embargo, el tiempo de almacenamiento, la exposición al ambiente y la limpieza inadecuada de los envases pueden favorecer la proliferación de bacterias, virus y otros microorganismos.

El médico internista Jesús Brito, explicó que consumir o utilizar agua contaminada puede ocasionar enfermedades gastrointestinales como diarreas, gastroenteritis y vómitos, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Asimismo, indicó que el almacenamiento prolongado en recipientes destapados puede favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, enfermedad que continúa representando un problema de salud pública en el país.

El especialista también señaló que el uso de agua contaminada para el aseo personal puede contribuir a la aparición de infecciones en la piel, irritaciones o problemas oculares, mientras que el lavado de alimentos con agua no apta para el consumo incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

Lizbeth Arreaza, habitante del sector 4 del barrio La Llanada que forma parte de la parroquia Altagracia del municipio Sucre, comentó que muchas familias no tienen otra alternativa que guardar agua durante largos períodos.

“Uno trata de mantener los recipientes limpios, pero a veces el agua dura tanto tiempo almacenada que comienza a cambiar de color o a tener mal olor. Igual debemos usarla porque no sabemos cuándo volverá a llegar”.

Por su parte, otro vecino de la comunidad, aseguró que en su hogar el agua permanece almacenada hasta dos semanas.

“Cada vez que llega llenamos todo lo que tenemos. Después la usamos con mucho cuidado porque sabemos que puede dañarse, pero no tenemos otra opción”.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan mantener los recipientes completamente limpios, tapados y protegidos del sol; lavar periódicamente los tanques y envases con agua y jabón, desinfectarlos cuando sea posible y, si el agua será destinada al consumo humano, hervirla o tratarla adecuadamente antes de ingerirla.

Mientras persista la contingencia hídrica, la prevención y el manejo adecuado del agua almacenada continúan siendo herramientas fundamentales para reducir el riesgo de enfermedades y proteger la salud de las familias cumanesas.

Cumaná / Lino Castañeda