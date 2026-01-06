España pide a Delcy Rodríguez la liberación de los "presos políticos" españoles

El Gobierno español ha pedido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los "presos políticos" españoles en ese país.

La gestión se ha realizado tras asumir el poder en Venezuela la que era hasta ahora vicepresidenta de la República, según adelantó el diario español El Español y confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las mismas fuentes indicaron que la petición se ha formulado con una "nota verbal" enviada al Gobierno venezolano como modo de insistir, en esta nueva circunstancia política, en que España "no va a cejar" en sus esfuerzos para lograr su liberación.

Juramentación

Rodríguez juró el lunes el cargo ante la Asamblea Nacional después de que Nicolás Maduro fuera apresado por las fuerzas norteamericanas y llevado a Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico y otros delitos.

El Gobierno español, muy crítico con la intervención militar estadounidense, ya anunció ayer por medio del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se disponía a hablar con Delcy Rodríguez.

España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unas 150.000 personas.

El Ejecutivo asimismo anunció que seguirá manteniendo la interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad en el país.

Cifra

El Gobierno de España confirmó que catorce personas de nacionalidad española permanecían detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.

En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

Uno de los últimos casos es la detención de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme en septiembre de 2024, acusados de pertenecer a los servicios secretos españoles y planear un atentado contra Maduro.

Madrid / EFE