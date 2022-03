Escasez de recursos afectó a algunos comparseros en estos carnavales

A última hora y en poca cantidad. Así fueron los aportes económicos dados por las alcaldías de la zona metropolitana de Anzoátegui a algunos de los tradicionales comparseros para que participaran en los Carnavales Seguros 2022.

Tanto en Barcelona como en Puerto La Cruz, entregaron los recursos a menos de una semana de los desfiles y, de paso, no cumplieron las expectativas. Al parecer, la suma asignada no permitió garantizar la calidad de los trabajos creativos, incluso algunos no pudieron ser culminados, por lo que varios concursantes habrían tenido que retirarse.

“A algunas personas les dieron dinero y a otras no. A mí me terminaron entregando $80 y de los dos trajes individuales que tenía previsto elaborar, tuve que sacar sólo uno. Para cada elaboración necesitaba, mínimo, $250. Armé el traje como pude”, expresó Yvis Mejías.

Mejías mencionó que este año participaron unos 30 comparseros en los desfiles cuando en 2020, el último año registraron 50.

“Además, a estas alturas no sabemos ni siquiera cuál será el premio. Ha habido mucho descontento por los recursos. De hecho, el domingo había varios grupos de sambas varados, que no querían actuar porque no les habían pagado. Así me comentaron”, refirió.

Retiro

En el caso de Puerto La Cruz, el comparsero Marcos Herrera señaló que de 70 participantes que tenían previsto salir, a última hora se retiraron cerca del 20% por no poder culminar los trabajos, pues les dieron los aportes tres días antes.

Manifestó que para la categoría carrusel otorgaron $120 y en negociaciones, al parecer, se tenían acordados, por lo menos, $160, monto en el que basaron su presupuesto para participar.

“Muchos no pudieron terminar las fantasías. Tampoco nos especificaron la cantidad del premio para arriesgarse. Se comenta que puede ser de $200 y eso no es mucho, tomando en cuenta también que a veces hacen los pagos tan tarde que podemos llegar a diciembre o hasta la próxima temporada, en espera. Era nuestra tradición participar, pero necesitamos el apoyo porque es una imagen para el municipio”, resaltó Herrera.

Donde sí se mantuvo el número de comparseros fue en Guanta, pues les otorgaron los recursos con bastante anticipación.

Según Maura Velásquez, participaron seis carrozas, cuatro carruseles y varios trajes individuales. De las escuelas, fueron 48 las concursantes en los desfiles.

Barcelona / Elisa Gómez