"Es posible" que Delcy Rodríguez visite Colombia la próxima semana, según canciller

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo este viernes a EFE que "es posible" que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viaje a Colombia la semana próxima y que esperan tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita.

Rodríguez "está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse" la visita, explicó la canciller durante una entrevista con EFE en Madrid ante las informaciones aparecidas en varios medios colombianos sobre que la presidenta encargada de Venezuela estará en Colombia la semana próxima.

"Ella fue invitada a Bogotá (…). Yo creo que el lunes o martes podremos tener ya una respuesta de parte del Gobierno venezolano", añadió Villavicencio.

La canciller sostuvo que "hay voluntad" en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, quien invitó a Rodríguez a visitar su país.

Este posible viaje a Colombia sería el primero al extranjero de Rodríguez desde que juró como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.

Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.

"El presidente Petro habló con ella telefónicamente y claro, tenemos mucho interés en hablar con ella, hablar con todas las fuerzas sociales", afirmó Villavicencio.

"Hemos hablado con la oposición democrática y pues todos reconocen a Delcy como la presidenta interina (de Venezuela)", agregó a la canciller.

A juicio de Villavicencio, la "continuidad" que supone que Rodríguez siga al frente de Venezuela -era vicepresidenta de Maduro- "ha evitado un derramamiento de sangre, ha evitado conflictividad mayor y quizás violencia en las calles".

Bogotá / EFE