Equipos de Estados Unidos asumen operaciones de torre de control y pistas en aeropuerto de Maiquetía

Equipos militares y personal especializado de Estados Unidos lideran las operaciones en la torre de control y áreas de pista del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía desde este lunes 29 de junio, según confirmaron fuentes aeronáuticas a El Pitazo.

Los militares y especialistas forman parte del comando de Respuesta de Contingencia (CRE) de la Fuerza Aérea de EE. UU.

En el caso de la torre de control, fuentes vinculadas al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) explicaron que los controladores aéreos venezolanos continuaban trabajando, aunque con un equipo reducido debido a que varios de ellos también resultaron afectados por los daños ocasionados en sus viviendas tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

“Muchos de nuestros controladores aéreos vivían en zonas como Playa Grande, Macuto y Caribe, son zonas de destrucción cercanas al aeropuerto. Algunos están aún desaparecidos. Ante esta falta de personal y la imposibilidad de que se muevan, de que se vengan para La Guaira, hemos estado trabajando con personal especializado de Estados Unidos que ha llegado dentro de los vuelos humanitarios para garantizar la operatividad de Maiquetía en estos días de contingencia”, explicó una fuente del INAC que solicitó mantener su identidad bajo reserva por no estar autorizada para ofrecer declaraciones a medios de comunicación.

De acuerdo con la fuente, la incorporación de este personal también estaría relacionada con el incremento de vuelos que se espera arriben al principal aeropuerto venezolano durante esta semana, tanto con ayuda humanitaria como con rescatistas, médicos y personal especializado para atender la contingencia que atraviesa el litoral central venezolano.

Campamento

Asimismo, El Pitazo observó la instalación de un campamento militar en la pista principal del aeropuerto de Maiquetía, identificada con la nomenclatura 10-28.

Esta pista se encontraba en mantenimiento antes del doble terremoto, pero quedó con importantes afectaciones tras el movimiento telúrico. Ante la instalación del campamento, El Pitazo consultó a fuentes aeronáuticas y del Aeropuerto de Maiquetía, para conocer si la presencia militar estaba vinculada con la recuperación de la pista o con las operaciones de ayuda humanitaria.

Una fuente, del área de Operaciones del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) explicó que el campamento estaría siendo instalado para supervisar y mantener mayor control sobre el ingreso de ayuda humanitaria que llega al aeropuerto y sobre su posterior distribución.

“El campamento está siendo instalado para mantener mayor control sobre lo que llega a Maiquetía de ayudas humanitarias y su distribución. Esa zona en donde se está instalando el campamento es un espacio que está más cerca de una salida vial que puede ser utilizada por los camiones que pueden ir trasladando esta ayuda humanitaria, sin entorpecer las operaciones en pista”, explicó la fuente, que permitió ser citada bajo el resguardo de su identidad.

Según las fuentes consultadas, el control norteamericano sobre las operaciones en Maiquetía responden a "la necesidad de mantener activo el principal punto aéreo del país en medio de la emergencia", mientras continúan los esfuerzos de asistencia tras los daños registrados en el litoral central.

Caracas / El Pitazo