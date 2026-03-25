Entre quejas y lamentos trabajadores de El Tigre volvieron a protestar por salarios dignos

Las quejas y los lamentos fueron protagonistas, la mañana de este miércoles, 25 de marzo, en una nueva protesta; junto con trabajadores activos, jubilados y pensionados del sector público, en El Tigre estado Anzoátegui. La manifestación se sumó a un llamado nacional para reclamar salarios que se ajusten a la canasta básica.

Los protestantes, con pancartas en manos y consignas llamativas, se reunieron frente a la Inspectoría de Trabajo del municipio Simón Rodríguez, donde entregaron un documento reiterando sus demandas.

Yajaira Bericoto, quien dedicó 30 años de su vida a trabajar en el sector salud, expresó su indignación al no poder costear una buena alimentación para ella y su familia.

"No es posible que yo trabajé para gozar de una pensión, para tener una mejor calidad de vida con mis hijos y nietos y ahorita no tengo cómo darles un vaso en leche porque la pensión no me alcanza", expresó.

Sueldos caídos frente a reactivación económica

El descontento también fue compartido por Agustín Pichi, jubilado petrolero, quien cuestionó que el sueldo base de la administración pública continúe congelado en 130 bolívares mensuales (por debajo de 1 dólar), frente a la reactivación económica que se anuncia el país.

"En este momento el barril de petróleo se sitúa alrededor de los 100 dólares y todavía (el gobierno) tiene el cinismo de darnos 130 bolívares, ¿a dónde va a caer ese dinero que entra a la nación?", se preguntó.

A las solicitudes de la masa trabajadora se añade la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), por considerar que afecta las referencias salariales y las contrataciones colectivas.

Nueva fecha de protesta

Durante la actividad, los representantes sindicales y gremiales extendieron la convocatoria para otra concentración reivindicativa, que estiman desarrollar el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador.

El Tigre / Damary Díaz