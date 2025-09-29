En servicio de diálisis de Carúpano el uso de agua salobre daña las máquinas y descompensa a los pacientes

Los pacientes renales de la zona de Paria, en el estado Sucre, realizaron una rueda de prensa en el hospital Santos Dominicci de Carúpano para detallar los múltiples problemas que padecen el servicio de diálisis adscrito al Seguro Social.

Marcos Vargas, paciente renal, explicó que el principal problema es que las máquinas se dañan continuamente, porque funcionan con agua salobre y lejos de buscar una solución al problema, para que el servicio sea funcional a largo plazo, les reducen las horas de tratamiento, lo que los expone a descompensaciones y a la muerte.

“El agua salobre es lo que daña las máquinas con las cuales se realiza la diálisis. Además, hay fallas de infraestructura, es por eso que pedimos ayuda para afrontarlas”, comentó.

El ciudadano agregó que hay presión porque están llegando pacientes de toda la zona de Paria y sólo cuentan con tres máquinas para atender a las personas.

“No hay máquinas y bajan las horas, dos en vez de cuatro para cubrir a todos. Más es el tiempo que las máquinas pasan malas, que funcionando”, acotó.

Según Vargas, hay un paciente del municipio Valdez, tres de Arismendi, dos de Libertador y tres de Andrés Eloy Blanco, por lo que pidieron ayuda a los alcaldes de esas jurisdicciones para que los apoyen. Lo que piden, recalcó, es un servicio que esté acorde a lo que necesitan.

Voces

Oranny López, otra de las que recibe atención en el centro de salud, también afirmó que los dializan con agua salobre, por lo que son ellos quienes deben salir a buscar tanques de agua dulce. Apuntó que cuando no los consiguen se descompensan, presentan vómitos y subidas de tensión.

Reconoció la labor del técnico, que acude a las peticiones de ayuda, y también la del nefrólogo del servicio que "hace malabares" para no dejar decaer a los pacientes.

Denunció que en el hospital se desentienden de ellos y que el personal del Seguro Social los quiere callar, “pero nosotros somos los que nos estamos muriendo. No nos apoyan y quieren tapar la situación”.

Ratificó la necesidad de más máquinas y personal de salud, especialmente enfermeras. Además, denunció, la dependencia está en mal estado. "El techo nos va a caer encima”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano