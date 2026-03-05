En Pampatar aplicarán multas de hasta 50 euros por infracciones viales a partir del 1 de abril

La Alcaldía del municipio Maneiro anunció que a partir del próximo 1 de abril entrará en vigencia una nueva ordenanza de vialidad destinada a ordenar el tránsito y sancionar a los infractores. Armando Pérez, jefe de Vialidad y Transporte de la jurisdicción, informó que tras un periodo de mesas de trabajo, se han definido las sanciones económicas que deberán costear los ciudadanos. Las multas establecidas oscilan entre los 10 euros para las faltas leves y los 50 euros para las infracciones de mayor gravedad aplicadas a conductores, transporte público, motorizados y hasta peatones.

Una vez aplicada una sanción, el ciudadano dispondrá de un lapso de 10 días para apelar la multa; de lo contrario, deberá cancelar el monto en un periodo de 30 días para evitar que la infracción quede registrada permanentemente en su historial de tránsito.

Para asegurar que la normativa se aplique sobre una base justa, la municipalidad ejecuta actualmente un plan de mantenimiento de la infraestructura vial. Estas labores incluyen la optimización de los semáforos y la demarcación de pasos peatonales, garantizando que toda la señalización esté operativa antes de la fecha de inicio de las sanciones. Pérez destacó que estas adecuaciones son fundamentales para que el ciudadano no tenga excusas al momento de cumplir las reglas de tránsito.

Como parte de la modernización del sistema, se anunció la puesta en marcha de un Centro de Monitoreo, actualmente en construcción, que entrará en funcionamiento aproximadamente en un mes. Este centro contará con cámaras de última generación, con capacidad de lectura facial, herramientas que permitirán un control preciso de la movilidad y fortalecerán la seguridad en las principales avenidas del municipio.

En cuanto al destino de los fondos recaudados por concepto de multas, el funcionario aseguró que el dinero será reinvertido directamente en el beneficio de la comunidad. Los recursos se destinarán a mejoras para la Policía Municipal de Maneiro, el mantenimiento continuo de la vialidad y el fortalecimiento de los servicios públicos municipales, permitiendo que el aporte del infractor se traduzca en mejoras para la jurisdicción.

La alcaldía dispuso un código QR en sus plataformas digitales para que la población pueda consultar los detalles de la ordenanza antes de su entrada en vigor.

Nueva Esparta/ Mario Guillén Montero