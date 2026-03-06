En Nueva Esparta activan plan de contingencia con cisternas ante avería en el Turimiquire

La gobernadora del estado Nueva Esparta, Marisel Velásquez, anunció la puesta en marcha de un despliegue especial de camiones cisterna para atender a los municipios afectados por la reciente avería en la aducción principal del embalse Turimiquire. La medida busca mitigar el impacto en el ciclo de distribución de agua potable que enfrenta actualmente la región insular debido a la falla en el sistema que abastece a cinco jurisdicciones insulares.

La mandataria regional detalló que los municipios que presentan las mayores restricciones, por su dependencia directa del sistema dañado, son Tubores, Díaz, Marcano, Gómez y García. Velásquez aclaró que mientras el acueducto de Clavellinos surte a Mariño, Antolín del Campo, Maneiro, Arismendi y El Valle en García, el sistema del Turimiquire resulta fundamental para las jurisdicciones que hoy enfrentan la interrupción del servicio.

Para enfrentar la crisis, se ha coordinado un esfuerzo conjunto entre la gobernación, los 11 alcaldes de la entidad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El plan de contingencia contempla el uso coordinado de cisternas públicas y privadas para llevar el recurso hídrico de manera prioritaria a las comunidades más vulnerables de los municipios críticos.

La falla se originó por una rotura en la tubería principal del embalse Turimiquire, ubicada en el estado Sucre, y ya está siendo atendida por equipos especializados del Ministerio de Aguas, según informaron las autoridades. Mientras se completan las reparaciones, el operativo con cisternas se mantendrá activo para garantizar el suministro en los sectores más afectados.

Velásquez enfatizó que estas acciones forman parte de un compromiso mayor del Gobierno Nacional para modernizar la infraestructura hídrica de Margarita y adelantó que la tubería submarina será sustituida próximamente.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero