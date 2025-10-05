César Somoza, representante de la Asociación de Béisbol del estado Anzoátegui, informó el domingo que en noviembre se disputará la Copa Metrópolis Kids en el municipio Diego Bautista Urbaneja.

El evento reunirá a peloteros de las categorías sub 10 y sub 12, y se llevará a cabo en el estadio Rivero Villarroel de Lechería, capital de la jurisdicción morreña.

"La justa se realizará desde el 1 hasta el 7 de noviembre y en ella se entregarán premios tanto a los campeones como subcampeones de cada una de las versiones", explicó Somoza.

Más premios

"En esta cita, para la cual ya están abiertas las inscripciones de equipos, también se reconocerá la labor de los mejores deportistas. Se les otorgarán distinciones a los monarcas de average, jonrones y pitcheo. Además, se le entregará una estatuilla especial al Jugador Más Valioso (JMV) tanto del apartado sub 10 como del sub 12".

Las academias de pelota menor, que estén interesadas en competir en la contienda relámpago, podrán obtener más información sobre el evento a través del número telefónico 0424-8407003.

Lechería / Joseph Ñambre