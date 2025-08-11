En la Fundación Mendoza están sin servicio eléctrico desde el sábado

En la urbanización Fundación Mendoza de Barcelona no cuentan con servicio eléctrico desde el sábado 9 de agosto, producto de una avería en unas guayas que están ubicadas en la manzana 18 de la comunidad.

Vecinos contaron que la falla se produjo en horas de la madrugada y que a pesar de que una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) acudió al sitio para hacer la reparación correspondiente, aún no ha sido solucionado el problema.

"La luz se fue el sábado a la 1:00 am, luego vino Corpoelec a las 6:00 de la tarde de ese mismo día, hicieron unos arreglos en las guayas que se partieron, dejaron activada la luz y a la media hora se volvió a ir. En ese momento quedaron algunas casas sin energía y otras sólo con 110v, pero a las 10:00 de la mañana de este lunes ninguna de las 18 viviendas afectadas tenemos luz. Estamos viviendo una agonía", manifestó la vecina Nelly de Márquez.

Alimentos dañados

Además de la incomodidad para dormir en la noche, resaltó, a muchos residentes se les ha dañado la comida que tenían refrigerada.

"También hay gente que tiene la gripe que está dando y como tienen que nebulizarse les ha tocado ir a otras partes para salvar sus vidas. Esto lo reportamos por la VenApp y también llamamos a Servicios Públicos de la alcaldía de Barcelona, pero nos dijeron que no tienen materiales. Corpoelec estuvo por aquí ayer y dijeron que iban a arreglar el banco de transformadores, pero ya es lunes y no han venido. Esto es un crimen. Son muchas personas de la tercera edad las que viven aquí en la Fundación", finalizó la dirigente vecinal.

Barcelona / Jesús Bermúdez