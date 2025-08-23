En jornada de ligaduras beneficiaron a 22 mujeres procedentes del municipio Bermúdez

Veintidós mujeres procedentes del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, fueron beneficiadas con esterilizaciones por laparoscopia, en una jornada quirúrgica realizada en Cumaná, bajo los auspicios de la Fundación Servip, las gestiones de la legisladora Yhensy Rojas, y la participación de los entes de salud de la entidad.

Rojas precisó que se trata de jornadas que se realizan con la acción que ejecutan las promotoras sociales de su equipo, en las comunidades más desfavorecidas de Bermúdez, para captar a mujeres de bajos recursos económicos que requieran el beneficio.

Señaló que se trata de procedimientos de ligadura de trompa no invasivos, que permiten una recuperación rápida a quienes son operadas por esta vía.

Equipo

La legisladora informó que la actividad se realizó en la clínica Santa Rosa de Cumaná, con la participación de un importante equipo médico y la colaboración de instituciones como el Consejo Legislativo, Fundasalud, entre otros.

Agradeció de manera particular a las legisladoras Yubirí Rangel y Judith Izarra, quienes se sumaron a las gestiones para que se llevara a cabo la jornada.

Rojas preside la Subcomisión de Salud del ente legislativo y es la vicepresidenta de la subcomisión de Desarrollo Social Integral

Sucre / Corresponsalía Carúpano