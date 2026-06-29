En Guanta han recibido 17 sobrevivientes de los terremotos provenientes de La Guaira (+Fotos)

Un total de 17 sobrevivientes del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, han ingresado al municipio Guanta del estado Anzoátegui para recibir atención integral.

Así lo informó el alcalde de la jurisdicción portuaria, Yinder Saldivia, quien precisó que en este grupo, que llegó vía terrestre, hay nueve niños, cinco adultos y tres ciudadanos de la tercera edad, todos provenientes del estado La Guaira, la zona más afectada por los sismos.

"Han sido recibidos por el Ejecutivo municipal en aras de garantizarles la protección social a cada uno de ellos. Han sido atendidos en el área de salud, alimentación, aseo personal, con traslado y constante monitoreo en los hogares de familiares y amigos donde están pernoctando hasta la fecha", indicó el mandatario.

Sin refigios habilitados

Saldivia añadió que por los momentos no se ha habilitado un refugio para sobrevivientes, pues todos "están llegando a casa de familiares y amigos", pero "tienen atención constante".

Por otro lado, recordó que la sede de la alcaldía y la de Protección Civil (PC) siguen funcionando como centro de acopio de insumos para atender a damnificados por la tragedia.

Guanta / Jesús Bermúdez