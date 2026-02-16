lunes
, 16 de febrero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

En embarcadero porteño se observaron pocos bañistas a primera hora de este lunes

febrero 16, 2026
Pocas personas estuvieron comprando boletos para las islas a eso de las 8:00 am / Fotos: Jesús Bermúdez

Baja afluencia de bañistas. Esto fue lo que se observó a primera hora de la mañana de este lunes de Carnaval en el embarcadero del Paseo de la Cruz y el Mar, ubicado en el municipio Sotillo.

A las 8:12 am había un poco más de 20 personas haciendo cola para comprar boletos para trasladarse a las islas del Parque Nacional Mochima: El Faro, Puinare y El Saco.

En lugar también estaban funcionarios de distintos cuerpos de seguridad y personal de mantenimiento.

Pese a la poca cantidad de bañistas, en el muelle había nueve embarcaciones disponibles para trasladar usuarios.

No obstante, en años anteriores se ha visto mayor movimiento de turistas en el muelle entre las 9:00 am y las 10:00 am.

Otro motivo

Lo que sí observó en el Paseo Colón a primera hora de la mañana fue una gran cantidad de personas haciendo ejercicios.

Algunos acudieron en parejas, mientras que otros lo hicieron en grupos de cuatro o cinco personas.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

