En el municipio Mejía elevaron una oración por los afectados por el doble terremoto de Caracas y La Guaira

Habitantes de San Antonio del Golfo, en el municipio Mejía del estado Sucre, elevaron una oración y encendieron una luz por las víctimas del doble sismo ocurrido el pasado miércoles 24 de junio.

La plaza Sucre fue el escenario para que los pobladores elevaran oraciones por el eterno descanso de las víctimas, para que sigan encontrando a personas vivas en el rescate y para que les dé paz y alivio a los corazones de los hermanos que lograron sobrevivir.

Además, los lugareños, ante la presencia de ls imágenes e3 Jesús de la Misericordia y Nuestra Señora de Coromoto, pidieron por la pronta reconstrucción de Venezuela, para que sea un país próspero y lleno de bendiciones.

Donativos

Previamente, los mejíenses enviaron un lote de ayuda humanitaria para los damnificados por el doble sismo.

Un total de cuatro camiones salieron con asistencia para los hermanos afectados de Caracas y del estado La Guaira. Las donaciones fueron entregadas durante tres días por habitantes, comerciantes, empresas privadas e instituciones del municipio Mejía.

Euclides Colón Flores, alcalde del municipio Mejía, destacó que la ayuda va cargada de amor para los ciudadanos afectados. Asimismo, sostuvo que también enviaron apoyo humano a través del personal de Protección Civil Mejía.

El donativo estuvo compuesto por alimentos no perecederos, agua potable, jugos, refrescos, ropa en buen estado, medicamentos, insumos médicos y herramientas manuales de excavación, como picos y palas.

Sucre / Corresponsalía