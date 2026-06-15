En el municipio Mejía celebraron el día de San Antonio de Padua con una amplia programación

Entre alegría, tradición y fe, se llevó a cabo la celebración del día de San Antonio de Padua, este 13 de junio, en San Antonio del Golfo, capital del municipio Mejía, en el estado Sucre.

La festividad se inició con el tradicional “Amanecer Feliz”, encabezado por el alcalde del municipio Mejía, Euclides Colón Flores, la icónica Banda Pedro Elías Gutiérrez y los feligreses.

Año a año, a las 5:00 de la mañana, este grupo sale al ritmo de la música de antaño a recorrer las calles de la población para anunciar el inicio de la celebración.

El mandatario local felicitó a todos los sanantoñeros por tan esperado día. “Estamos muy contentos porque estamos celebrando por todo lo alto el día de nuestro santo patrono. Unas festividades que año tras año son mejores y siempre están cargadas de fe, alegría y mucha tradición”, expresó la primera autoridad municipal.

Misa

Luego, la atención se centró en la misa en honor al santo patrono. La eucaristía fue presidida por monseñor Ángel Francisco Caraballo Fermín, arzobispo metropolitano de Cumaná, junto con sacerdotes invitados de municipios hermanos.

La ceremonia se efectuó en el templo parroquial San Antonio de Padua y contó con la presencia de las autoridades municipales y el pueblo de San Antonio del Golfo.

Al finalizar el acto, se repartió el acostumbrado pan bendito.

En horas de la tarde se llevó a cabo la sesión solemne en honor al “Abogado de lo imposible”, encabezada por la cámara municipal de Mejía y amenizada por la Estudiantina Manuel Antonio Lanza. El evento contó como orador de orden con el presbítero Antonio Molina Malavé, párroco de la Catedral Metropolitana Sagrado Corazón de Jesús de la capital de Sucre.

La feligresía acompañó a la sagrada imagen a recorrer las calles de San Antonio del Golfo. La procesión se realizó en un vehículo de antaño, al ritmo de la música cañonera y en medio de la alegría de los presentes.

Las festividades culminaron en la plaza Sucre con la presentación de las Danzas Teresita Zorrilla y el canto del Cumpleaños feliz a cargo del Mariachi Sol de México.

Sucre / Corresponsalía