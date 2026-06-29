En el hospital y la maternidad de Carúpano recolectarán sangre y leche materna para enviar a Caracas (+Fotos)

Los bancos de leche humana de la Maternidad Candelaria García y de sangre en el hospital Santos Dominicci de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, iniciaron este lunes la tarea de recolectar los importantes fluidos para enviarlos a las zonas devastadas por el doble terremoto de este 24 de junio y que afectó de manera particular a La Guaira y a Caracas.

En el banco de sangre, su coordinadora, Viannelys Díaz, informó que la acción se extenderá hasta el viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

Destacó que en la institucion hay un personal calificado para atender a los donantes y que se encargarán de hacer llegar los donativos a las zonas afectadas de la capital

Día exitoso

Calificó como exitoso este primer día, cuando atendieron a unos 25 donantes de sangre, 12 de los cuales se presentaron de forma voluntaria y esperan que con la campaña y la buena disposición de la gente, puedan mejorar las cifras a lo largo de la semana.

Recordó que con una sola bolsa recolectada pueden salvar tres vidas. “A uno le damos glóbulos rojos, a otros plasma y a otro concentrado plaquetario”.

Resaltó que la primera persona que llegó en la mañana a donar fue un señor que expresó que no tenía dinero para comprar insumos o donar, pero que tenía sangre y ese era su aporte.

Briceida Dellán, trabajadora del banco de sangre, pidió salir de la tristeza y dar un poquito por quienes quedaron afectados por el terremoto. En su caso, decidió aportar su donativo en sangre, muy necesario en las zonas de desastre.

Excedente

En el banco de leche humana, su coordinadora, la nutricionista Dayana Gil, señaló que los donativos que están siendo acopiados irán a niños hospitalizados que requieren el fluido.

Gil explicó que aspiran la recolección de unos 400 mililitros diarios, con 60 ml pueden ayudar al menos a seis niños lactantes. “Estamos recibiendo a madres donantes de leche humana, para ser pasteurizada y posteriormente, enviada a la ciudad de Caracas, para ayudar a estos neonatos y bebés que están en situación vulnerable”.

Gil dijo que estará de 7;00 de la mañana a 1:00 de la tarde y este lunes ya habían atendido, a las 10:00 de la mañana, a una decena de madres.

Dijo que en la semana pueden pasteurizar 10 frascos de 400 ml, que representan cuatro litros de leche humana semanal para enviar a Caracas.

Llamó a las madres carupaneras, con excedente de leche, que se dirijan a la maternidad para que hagan sus donativos.

Sucre / Yumelys Díaz