En Carúpano se cumplió la bendición del mar como parte de la fiesta de la Divina Misericordia

En Carúpano, estado Sucre, se cumplió el domingo 12 de abril de 2026, la tradicional bendición del mar, como parte del calendario litúrgico de la pascua.

La acción, que se llevó a cabo en el sector de la avenida Perimetral Rómulo Gallegos, en las cercanías del parque recreacional Rafael Montaño, congregó a una buena cantidad de fieles, que acompañaron al presbítero Jesús Villarroel, desde la catedral Santa Rosa de Lima, hasta la zona donde se realizó la bendición.

La bendición es un signo de vida, esperanza y protección para el pueblo fiel católico, que acompañó la acostumbrada procesión.

Tradición católica

El religioso dijo que la acción es una tradición de la fiesta de la Divina Misericordia que se cumple el segundo domingo de pascua. “Confirmamos que Cristo es señor de nuestra historia, es señor de nuestros pescadores, es señor de nuestro pueblo y por eso pedimos que siga levantando su trono de gloria en nuestros corazones”.

Agregó que el acto de la bendición es un reconocimiento del pueblo a Jesucristo de la Divina Misericordia.

Sucre / Yumelys Díaz