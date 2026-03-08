domingo
En Carúpano realizaron una jornada social con motivo del Día Internacional de la Mujer

Los entes sociales se combinaron para atender a las mujeres en su día / Foto: Cortesía Otto Irazábal

Como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, varias organizaciones no gubernamentales y organismos del Estado, realizaron una jornada intersectorial de atención social en el parque Suniaga de Carúpano, en el estado Sucre, dirigido a damas de la parroquia Santa Rosa.

Arcilia Gil, trabajadora social y voluntaria de Cáritas, indicó que la acción se realizó con el fin de atender a ese sector con diversas acciones, como la tramitación de documentos, orientación, consultas médicas generales, atención psicosocial y detección temprana del cáncer.

Precisó que en la jornada participaron, además de Cáritas, Médicos del Mundo, Tinta Violeta, Defensoría del Pueblo y Protección Civil.

Acciones

Destacó la atención médica primaria para la identificación de casos y la pesquisa oncológica, para que las beneficiadas tengan una buena salud sexual y reproductiva.

Durante la acción se esperaba la atención de unas 100 beneficiarias de sectores aledaños a la instalación del operativo, que se realizó frente al Complejo Educativo Pedro José Salazar.

Sucre / Yumelys Díaz

