En Carúpano expendedores reportan que venden entre 8 y 10 mil kilos de fresas en una semana

La pasión de los carupaneros por las fresas se traduce en la venta de entre 8 y 10 mil kilos de la fruta a la semana, que satisfacen gustos personales, pero también proveen emprendimientos que las requieren para elaborar sus productos.

Robert “chichito” Fernández, tradicional vendedor de la esquina del “San Francisco”, en el centro de Carúpano, en el estado Sucre, dio cuenta de la entrada de unos 1.500 kilos diarios de la frutilla, dotación que se repite cinco días a la semana.

“Hay dos distribuidores que las traen de Puerto La Cruz, cada uno trae unas 80 cajas de entre 13 y 15 kilo cada una”.

Reconoció que cuando comienza a mermar la época de abundancia, durante la zafra en los estados Mérida y Trujillo, donde las cultivan, los precios comienzan a subir.

El kilo estaba hace dos semanas a dos dólares y subió a tres. “Ya en diciembre cuando baja la cosecha, porque la lluvia la daña, quedan pocas, y cuando hay menos suben los precios”. En ese momento, en vez de unas 500 cajas a la semana, bajan a 200 o 300 cestas de la fruta.

Demanda

Se trata de un abastecimiento que se vende en uno o dos días, porque la gente busca la fruta para consumo personal, pero también para elaborar yogures y postres.

Es el caso de Tatiana Chona, quien compra unos cinco kilos a la semana para sus productos y aunque le parece que el actual precio es caro, se vende a 700 bolívares l kilo, sigue buscando la fruta porque es uno de los sabores preferidos de sus clientes.

Cecilia Marcano en cambio señaló que las compra porque le gustan mucho y aprovecha cuando hay porque bajan los precios. “Compro hasta dos kilos en una semana para hacer batidos y comerlas naturales con yogurt. La verdad me gustan mucho”.

Levis Molina, vendedor de la esquina de la Mansión del Pan en la calle Juncal, reportó que vende al menos seis cajas de 13 kilos durante la semana, porque es de las frutas más demandadas. Tarda día y medio en vender la cantidad.

Y es que hasta las fresas que se estropean tienen salida, porque las venden a un menor costo para hacer mermeladas o batidos, ya congeladas.

Sucre / Corresponsalía Carúpano