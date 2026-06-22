En alianza con empresas privadas realizaron mantenimiento vial en el tramo Puerto Santo-Carúpano

En alianza con el sector privado, la Alcaldía de Arismendi, en el estado Sucre, realizó una jornada de mantenimiento del tramo vial Río Caribe-Carúpano, específicamente, a la altura de la estación de servicio de Puerto Santo.

El alcalde José Guerra destacó que se trata de convenios estratégicos con empresas como Buenaventura e Hidrosoluciones, con las cuales se ejecutó con éxito una jornada integral de mantenimiento ambiental en la vía nacional.

El despliegue operativo se concentró específicamente frente a la estación de servicio Puerto Santo, como parte del plan de acción orientado a consolidar un municipio limpio y ordenado.

Durante la actividad, las cuadrillas mixtas recolectaron desechos sólidos y realizaron la limpieza profunda de aceras y cunetas a lo largo de este importante tramo vial.

Destacó el jefe local que estas labores conjuntas optimizan las condiciones de transitabilidad y la imagen urbana de la jurisdicción y previenen obstrucciones y afectaciones ambientales derivadas de la acumulación de residuos.

Sucre / Corresponsalía