Empresarios agremiados de Cumaná y Carúpano abordaron propuestas de recuperación de la economía

En un encuentro realizado en Cumaná, estado Sucre, se reunieron las directivas de las dos principales cámaras de comercio de la entidad, con la intención de estrechar los lazos de trabajo en aras de impulsar el desarrollo económico de la región sucrense.

Abelardo Kasabdji, presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná, señaló que el encuentro buscaba fortalecer las relaciones interinstitucionales y abordar estrategias para optimizar la labor de los empresarios privados.

Fernando Morgado, expresidente de Consecomercio, presente en el encuentro, comentó que este tipo de eventos favorece a los gremios, al lograr mecanismos viables para activar la luchar gremial.

Propuestas

La acción, buscaba, además, abordar estrategias de soluciones a los principales problemas del estado, así como la reactivación de Fedecámaras Sucre y otras cámaras ubicadas en distintos municipios.

Entre las propuestas, para promover el desarrollo y crecimiento empresarial está la realización de una feria económica a finales de año en la ciudad de Cumaná, con la participación de emprendedores y empresarios de todo el estado.

