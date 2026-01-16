Empresa Sundance evalúa abrir vuelos desde el aeropuerto José Francisco Bermúdez de Carúpano

Autoridades locales de Bermúdez y representantes de la línea aérea Sundance se reunieron en Carúpano, estado Sucre, como parte de un acercamiento que busca establecer vuelos por parte de la empresa desde el aeropuerto de la ciudad.

Luis Pláceres, director general de la alcaldía, informó que los voceros Sundance, una empresa de reciente creación y que opera en el oriente del país, estudian la posibilidad de establecer vuelos ordinarios y charters desde el aeropuerto José Francisco Bermúdez de Carúpano.

“Se trata de un esfuerzo más, en ese deseo que no se va a saciar hasta ver satisfecha esta posibilidad”, dijo.

Precisó que se está buscando una oferta aérea que compense e impulse el desarrollo en todos los ámbitos, al tratarse de una zona con grandes potencialidades. “Vamos a impulsar y hacer de nuestra región una zona donde los tráficos aéreo, marítimo y terrestre, nos lleve a potenciar nuestras posibilidades económicas”.

Obras

Pláceres señaló que el aeropuerto ha sido acondicionado desde hace algún tiempo, y en el caso del edificio se encuentra en excelentes condiciones, y se está trabajando en la logística para el aterrizaje y despegue de las aeronaves.

Recordó que el año pasado se inició la reconstrucción de la cerca perimetral con un aporte del Consejo Federal de Gobierno y el número de personas que circulaban por la pista se redujo. “La logística la vamos a corregir y está previsto que esté totalmente atendida para este semestre, que sin eso no hay posibilidad de vuelos desde este aeropuerto tan importante para nuestra región”.

El representante de Sundance, Alejandro Valente dijo que hay disposición para la creación de la ruta y están haciendo las evaluaciones correspondientes. “Queremos aportar en el desarrollo del turismo en el estado y este es uno de los ejes a abordar”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano