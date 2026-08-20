Empresa americana y PDVSA firman acuerdo para impulsar producción de petróleo y gas en Venezuela

La Embajada de los Estados Unidos en Caracas informó sobre la reciente firma de un contrato estratégico entre la empresa estadounidense Hunt Oil Company y Petróleos de Venezuela (PDVSA). El propósito de este acuerdo estaría orientado a la reactivación e impulso de la producción de petróleo y gas en Venezuela.

De acuerdo con la información difundida por la legación diplomática por medio de su cuenta en Instagram (@usembassyve), el convenio trasciende las metas netamente extractivas.

La compañía norteamericana se habría comprometido a invertir en la mano de obra venezolana, a través de programas de capacitación para trabajadores locales, con miras a "gener beneficios duraderos para las comunidades donde operará".

El ente calificó este hecho como un "avance concreto hacia la recuperación económica de Venezuela", a propósito del plan de tres fases del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio.

Caracas / Redacción web