Elena Rose honra "la energía, la libertad creativa y la magia" en su nuevo disco

La artista urbana venezolana Elena Rose, nominada en cuatro categorías en los próximos Latin Grammys, estrenó su nuevo disco, 'Bendito Verano', en el cual quiso "honrar la energía, la libertad creativa y la magia" musical.

Así se señala en un comunicado de prensa enviado por sus representantes, donde además se destaca que el álbum es “un proyecto que nace desde lo más íntimo para convertirse en un manifiesto de libertad, conexión y propósito”

"'Bendito Verano' es una carta abierta que abraza la vulnerabilidad, pero también la fuerza de reinventarse y encontrar luz en medio de la oscuridad", resalta la nota.

Fusión de ritmos

Con ritmos que fusiona el pop, afrobeat y matices tropicales, Rose presenta en su nueva producción "un universo musical que acompaña tanto en los días de verano como en los inviernos más fríos".

Este universo sonoro cobra vida gracias a la energía compartida con artistas y productores que vibran en su misma frecuencia, entre ellos el venezolano Beto Montenegro, del grupo Rawayana, y tres grandes exponentes de Puerto Rico: Eladio Carrión, Young Miko y Justin Quiles.

Rose eligió rodearse de personas que comprendieran su visión y conectaran con su esencia, logrando un álbum auténtico en cada nota y cada verso.

Decisión

Y, en lugar de repetir fórmulas, Rose "decidió honrar la energía, la libertad creativa y la magia de ese momento", llevándolas a un nivel superior con 'Bendito Verano'.

Rose carga cuatro nominaciones a los Latin Grammys 2025 en Álbum del Año ('En Las Nubes - Con Mis Panas'), Mejor Álbum Pop Contemporáneo ('En Las Nubes - Con Mis Panas'), Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina ('Orion') y Canción del Año/Compositor ('Palmeras En El Jardín').

