domingo
, 01 de noviembre de 2026
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El venezolano José Salomón Rondón anota dos goles en triunfo de Pachuca sobre el Tigres UANL

noviembre 1, 2026
José Salomón Rondón (izquuierda), delantero venezolano, anotó dos veces para Pachuca frente a Tigres / Foto: EFE

El venezolano José Salomón Rondón convirtió dos goles para confirmarse como líder anotador del Apertura del fútbol mexicano y guiar al Pachuca a un triunfo por 3-0 sobre los Tigres UANL.

En la continuación de la decimoquinta jornada, Rondón hizo dos tantos para llegar a 15, y el brasileño Kenedy completó la goleada, que mantuvo a los Tuzos con posibilidades de acceder a los cuartos de final.

Después de poner una pelota en el poste y de fallar en una jugada clara de gol, Salomón puso el 1-0 en el minuto 43. Un balón lanzado al área por Rodolfo Pizarro rebotó y se estrelló en la pierna del venezolano, que con mínimo esfuerzo lo metió en la red.

Desorganización

Desorganizados en la defensa, los regios sufrieron y en el 53 recibieron un segundo golpe; el marroquí Osussama Idrissi le dio una asistencia a Rondón, letal con un remate de pierna zurda.

Pachuca fue por más y en el 70 aumentó la ventaja con un gol de zurda de Kenedy, en otro servicio de Idrissi.

Pachuca llegó a cinco victorias, cuatro empates, seis derrotas y 19 puntos para subir al undécimo lugar, a una unidad de la zona de clasificación. Tigres va decimoquinto con 15 puntos y está eliminado.

Cruz Azul recibirá este domingo al León y Santos Laguna al Necaxa.

Pachuca / EFE

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