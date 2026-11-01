El venezolano José Salomón Rondón anota dos goles en triunfo de Pachuca sobre el Tigres UANL

El venezolano José Salomón Rondón convirtió dos goles para confirmarse como líder anotador del Apertura del fútbol mexicano y guiar al Pachuca a un triunfo por 3-0 sobre los Tigres UANL.

En la continuación de la decimoquinta jornada, Rondón hizo dos tantos para llegar a 15, y el brasileño Kenedy completó la goleada, que mantuvo a los Tuzos con posibilidades de acceder a los cuartos de final.

Después de poner una pelota en el poste y de fallar en una jugada clara de gol, Salomón puso el 1-0 en el minuto 43. Un balón lanzado al área por Rodolfo Pizarro rebotó y se estrelló en la pierna del venezolano, que con mínimo esfuerzo lo metió en la red.

Desorganización

Desorganizados en la defensa, los regios sufrieron y en el 53 recibieron un segundo golpe; el marroquí Osussama Idrissi le dio una asistencia a Rondón, letal con un remate de pierna zurda.

Pachuca fue por más y en el 70 aumentó la ventaja con un gol de zurda de Kenedy, en otro servicio de Idrissi.

Pachuca llegó a cinco victorias, cuatro empates, seis derrotas y 19 puntos para subir al undécimo lugar, a una unidad de la zona de clasificación. Tigres va decimoquinto con 15 puntos y está eliminado.

Cruz Azul recibirá este domingo al León y Santos Laguna al Necaxa.

Pachuca / EFE