El venezolano Andrés Borregales pasa el corte, jugará con Pats temporada 2025 de NFL

El pateador venezolano Andrés "Andy" Borregales pasó el corte y formará parte del róster de 53 jugadores de New England Patriots para afrontar la temporada 2025 de la NFL.

Borregales, de 23 años, fue seleccionado por New England en el lugar 182 de la sexta ronda del Draft de abril pasado y ahora será uno de los representantes latinoamericanos en la NFL.

Nacido en Caracas, es hermano de José Borregales, pateador que como Andrés también destacó con Miami Hurracaines. Jugó con Tampa Bay Buccaneers en 2021. Ganó la carrera por el puesto de pateador en los Patriots a Parker Romo, quien fue cortado más temprano por el equipo.

Efectividad

Las efectividad de Borregales en los partidos de pretemporada fueron determinantes para quedarse en la franquicia del entrenador Mike Vrabel.

En el primer juego de pretemporada, en el que los Pats derrotaron 48-18 a Washington Commanders, el caraqueño colaboró con seis puntos; conectó tres puntos extra y un gol de campo de 33 yardas.

En la semana 2 sumó cinco puntos en el triunfo 20-12 sobre los Minnesota Vikings. Hizo bueno uno de los dos puntos extra que pateó y fue efectivo en un gol de campo de 51 yardas, el más largo en sus actuaciones.

La semana pasada, en el cierre de los juegos de preparación en el que los Patriots cayeron 42-10 ante los New York Giants, Borregales falló uno de los dos puntos extra que intentó e hizo bueno un gol de campo de 30 yardas.

Cifra

Andrés Borregales será el cuarto venezolano que juega en la NFL.

El primero fue Alan Pringle, nacido en Los Teques, quien se graduó en la Universidad Rice y jugó con Detroit Lions en 1975 como pateador.

En la década siguiente Patrick Agantino Ragusa, quien actuó en el fútbol colegial con la Universidad St. John's. Ragusa, jugó para los New York Jets en la campaña de 1987, y José, hermano de Andrés, que estuvo con los Tampa Bay Buccaneers en 2021, fue el tercero.

Borregales se une en los Patriots a Christian González, esquinero de origen colombiano, quien desde 2023 es un representante latino en la franquicia.

Boston / EFE