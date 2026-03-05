El Tiempo en la calle | Vecinos de Porlamar hacen maromas para no quedarse a secas con ciclo de más de 40 días

Los vecinos de diferentes sectores de Porlamar, en la isla de Margarita, hacen un llamado a las autoridades municipales y regionales a mejorar los servicios públicos. Esta vez el equipo de El Tiempo conversó con residentes de diferentes zonas del municipio Mariño, para conocer las dificultades que presentan sus comunidades. El común denominador, y como de costumbre, es la falla en el suministro de agua, con ciclos que superan los 40 días.

Luis González, habitante de Ciudad Cartón, afirmó que puede llegar hasta dos meses sin ver una gota de agua pasar por los grifos de su vivienda. "Tenemos que comprar agua todos los días; nosotros somos pocos, pero hay gente que gasta más. Pagamos un dólar para llenar seis tobos, a diario. ¡Saca la cuenta al mes! ".

Detalló que en Ciudad Cartón también tienen problemas con el alumbrado público, acotando que varias luminarias no encienden, por lo que invita a Corpoelec a mandar una cuadrilla y hacer mantenimiento a los postes de esta barriada del municipio Mariño.

María Corredor vive en la avenida Santiago Mariño. Su mayor problema también es el agua, puesto que llega cada 45 días. Para ella, una mujer de la tercera edad que habita en un apartamento, es sumamente complejo el almacenamiento y debe hacer maravillas para no quedarse a secas.

Corredor indicó que la mayoría de los servicios funcionan bien, pero actualmente no tiene servicio eléctrico debido a que se lo cortaron y la pensión no le da para pagar el recibo.

Salomé Briñones, vecina de Genovés, comentó que la recolección de desechos sólidos es irregular, por lo que los desperdicios se acumulan, generando malos olores y moscas, a la espera de que pase el aseo urbano. También denunció que la mayoría de las luminarias de la calle Charaima y Fermín están apagadas, por lo que el lugar es una "boca de lobo".

Además, señaló que este populoso sector, ubicado cerca de la avenida 4 de Mayo, tiene varias calles con problemas en las tuberías de aguas negras, por lo que hizo un llamado a Hidrocaribe y la Alcaldía de Mariño a solucionar esta situación, que nació producto de la mala planificación urbana y del deterioro de la red de cloacas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero