El Tiempo en la calle | Seis comunidades rurales de Andrés Mata padecen calamidades por la falta de agua desde hace dos meses

Para los habitantes de Blanco Lugar, La Naranja, Cedeño de los Blancos, Punta Brava, Guaruta y Los Cerritos, de la parroquia Tavera Acosta del municipio Andrés Mata en Sucre, ver una gota de agua por tubería se convirtió en una quimera inalcanzable.

El año pasado estuvieron unos seis meses sin el servicio porque la bomba del pozo que los abastecía se dañó y tardaron todo ese tiempo en volver a poner el equipo en funcionamiento.

A finales de año, el motor se volvió a dañar y nuevamente, comenzó el calvario, porque en este año siguen sin ver soluciones a un problema que los afecta de forma vital.

Santa Morocoima, vecina de Blanco Lugar, precisó que son seis los sectores afectados por la sequía, todos pertenecientes a la Comuna San Francisco de Asís.

Sus habitantes deben recurrir a burros, motos, carros y cualquier medio para subir los envases con la dotación.

Pero lo verdaderamente grave, dijo Morocoima, es que deben pagar 500 bolívares por cada envase. “Quien no puede pagar una pimpina se queda sin el vital líquido”.

La vecina señaló que en las comunidades hay niños pequeños y adultos mayores, por lo que necesitan el agua para preparar alimentos y lavar la ropa. “Hay que bajar al río, que es lejos, a lavar la ropa y subir en la tarde a preparar la comida. Es complicado”.

Víctor Bellorín, otro afectado, llamó la atención sobre las condiciones de la zona, un área rural y de difícil acceso, cuya fuente de agua más cercana está a unos tres kilómetros. “La gente tiene que hacer un sacrificio enorme para poder surtirse del vital líquido, la deben comprar o quienes tienen moto deben bajar hasta Botuco a surtirse con un pozo que hay en el lugar”.

Precisó que hay familias con enfermos en cama que requieren agua para el aseo, al menos dos veces al día y lavar la ropa sucia que generan. “Hay ancianos que no tienen quien les cargue el agua y deben ser auxiliados por los vecinos”.

Pidió al alcalde Iliath Veloz y a la cámara municipal, que se manifiesten, porque la situación es sumamente crítica, “queremos hacer el llamado a la hidrológica, al señor Pedro Osuna, al director de Hidrocaribe (Hidrológica del Caribe), para que traten de solucionar el problema lo antes posible, porque de verdad estamos entrando en la época de sequía y esto nos afecta aún más”.

Señaló que quieren que el problema llegue hasta la gobernadora para que interceda por los afectados.

Intervención

Luis Sánchez, vecino de Punta Brava, destacó la falta de respuestas, mientras el problema sigue afectando de manera particular a personas mayores y discapacitadas, a lo que se suma la falta de agua en la escuela de la zona.

Se sumó a las voces que piden la intervención de la gobernadora y el alcalde, para que cese el sufrimiento de las personas cargando envases al hombro.

Andrés Fernández, otro residente, dio cuenta del cobro de hasta 40 dólares por un camión con diez bidones de agua, un envase pequeño cuesta hasta mil bolívares. “Todo el mundo no puede comprarlos”.

Criticó que la bomba la arreglan y no dura mucho funcionando y que tanto tiempo sin agua es una maldad para estas comunidades, todas rurales y de bajos recursos económicos.

Sucre / Corresponsalía Carúpano