El Tiempo En La Calle | Crisis hídrica en García obliga a niños y adultos a ausentarse de clases y trabajo para recoger agua en una toma ilegal (+Video)

Los vecinos de varias comunidades del municipio García están desesperados luego de tener más de 70 días sin ver una gota de agua pasar por sus tuberías.

Para ellos no es una pasar hasta un mes sin agua, pero nadie estaba preparado para afrontar la sequía extrema que ocasionó la rotura del túnel de trasvase del embalse Turimiquire, en el estado Sucre.

Y como a nadie le falta Dios, en una tubería madre de un caño, del sector La Cruz del Pastel, brota agua las 24 horas y los residentes de todo el municipio y de jurisdicciones aledañas acuden a este sitio para llenar baldes, botellones, botellitas y todo recipiente que sirva para almacenar el recurso hídrico. Algunos llegan ahí en carro y logran abastecerse de agua en uno o dos viajes, pero la mayoría usa carruchas y hasta adaptan maletas para trasladar el agua. Estos últimos caminan varios kilómetros bajo el inclemente sol margariteño.

Calidad de vida mermada

El concejal del municipio García, Yohanny Araujo, manifestó que la calidad de vida de los residentes de García ha mermado con toda la crisis hídrica que viven, teniendo que ausentarse de sus trabajos, y hasta los niños de clases, para ir a esta toma a agarrar un poco de agua.

"Son vecinos de todos los sectores de García y hasta de otros municipios aledaños. Consumen un día entero para buscar el líquido. Los ciclos en Valle Verde, Cruz del Paste, San Antonio o Villa Rosa llevan entre 65 y 70 días sin agua. Hay que devolverle la calidad de vida a nuestros vecinos", aseveró el edil.

Araujo alertó que esta agua que recogen no es apta para el consumo humano, por lo que alertó a las personas que llegan a la toma a usarla solo para aseo del hogar y quehaceres.

"Mi llamado es a Hidroven a solucionar este problema y que la gente tenga agua directo por tuberías", acotó el representante popular en la cámara edilicia.

Los afectados

Pedro Romero, vecino de Villa Rosa, camina un largo trecho para ir hasta esta toma a agarrar un poco de agua. "Tenemos dos meses y medio sin agua, los taques se acaban rapidito porque es la necesidad de todo un pueblo. Los cisternas que envían no son suficientes porque envían de los pequeños".

Andreína Marcano, quien es invidente, baja con su sobrino desde su casa a esta toma clandestina para recoger agua para toda la familia. Ni su discapacidad visual le impide ir a buscar el recurso hídrico. "Todos estamos pasando por esta necesidad".

El concejal de García también mencionó que cuando llega el agua por tuberías, las calles de los sectores se encharcan debido a la cantidad de botes.

Documento presentado

Debido a esta situación presentó un documento ante la cámara municipal de García donde demarca cada uno de estos botes y exhorta a que el escrito sea llevado a la hidrológica con el fin de que los vayan reparando.

El fin de semana pasado, los vecinos del municipio García cerraron la avenida Juan Bautista Arismendi, la más importante de Margarita y que cruza los municipios Mariño, García, Díaz, Tubores y conecta con Macanao, en reclamo por la grave escasez de agua que los afecta.

El director regional de Hidroven se apersonó a la protesta y aplicó un plan de distribución con cisternas, que finalmente logró convencer a los manifestantes para reabrieran el tránsito vehicular.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero