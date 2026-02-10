El Tiempo En La Calle | Asfaltado y mejores servicios públicos solicitan en tres sectores del municipio Bolívar (+Video)

Que asfalten las calles y mejoren algunos servicios públicos son las principales peticiones que realizan los habitantes de tres sectores del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui.

El primero en elevar su voz fue Pedro Romero, quien se identificó como uno de los fundadores de Mayorquín III. Aseguró que la mayoría de las calles están deterioradas, dificultando el paso vehicular.

"El transporte no funciona bien, motivado a la vía, la mayoría de esos carros están accidentados por eso mismo, porque hay un poco de huecos", fue parte de lo expresado por Romero.

Según Romero, son más de 10 calles las que necesitan atención y se ha proyectado su recuperación, junto con la construcción de los drenajes, sin ver algún tipo de resultados.

Solicitó que se retome la recolección de basura en Mayorquín III, porque dijo que tiene, aproximadamente, cinco meses paralizado este servicio.

Similar

En la urbanización Valle del Neverí la situación no es distinta, de acuerdo a las peticiones que realizó John Márquez.

"Aquí necesitamos mejoría, por lo menos del asfaltado, que haya agua perenne y el aseo que no está pasando continuo pues, si puede pasar más seguido se lo agradeceríamos", comentó.

El aseo, Márquez dijo que lo ven una o dos veces al mes. En cuanto al agua, dijo que el servicio es inestable. Sin embargo, reconoció que el consejo comunal ha trabajado en este último tema, porque el año pasado lograron restablecer el abastecimiento, luego de varios años surtiéndose sólo por medio de cisternas.

Márquez también pidió la recuperación de las rejas de las alcantarillas de esta comunidad, que están en malas condiciones.

Prioridad

Aunque en el Eneal II comparten similares peticiones, la septuagenaria Paula Leuche priorizó el abastecimiento de agua potable por tubería.

"Uno tiene que ir a buscar el agua para allá para el Caico, yo soy una mujer enferma, no puedo caminar para buscar agua. A veces no tengo agua para tomar, uno tiene que comprarla en las bombas, son 100 bolívares y si uno no tiene, ¿cómo uno compra el agua?", se preguntó Leuche.

Aprovechó de solicitar que se recuperen las calles y mejore el servicio de recolección de basura que, aseguró, no es constante.

Barcelona / Elisa Gómez