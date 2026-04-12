El Salto Ángel es nominado como principal atracción de Sudamérica en los WTA 2026

La majestuosidad de la naturaleza venezolana volvió a ocupar un lugar privilegiado en la escena internacional luego de que el Salto Ángel recibiera la nominación como «Principal Atracción Turística de Sudamérica» en los World Travel Awards 2026. Este imponente salto, que con sus 979 metros de altura se consagra como la caída de agua ininterrumpida más alta del mundo, se situó nuevamente en el foco de los viajeros que buscan experiencias transformadoras.

Ubicado en el corazón del Parque Nacional Canaima y naciendo desde el ancestral Auyantepuy, este Patrimonio de la Humanidad representa el auge de un turismo que valora lo remoto, la biodiversidad y los paisajes que parecen detenidos en el tiempo.

Una competencia entre gigantes regionales

Lograr esta distinción no será una tarea sencilla, ya que el Salto Ángel compite en una categoría que reúne a los íconos más representativos del continente. En esta lista de élite figuran destinos de la talla de Machu Picchu en Perú, el Cristo Redentor en Brasil y las Cataratas del Iguazú, compartidas por Argentina y Brasil.

También se sumaron joyas naturales como el Glaciar Perito Moreno, el Desierto de Atacama, las Torres del Paine y el Parque Tayrona, configurando un escenario sumamente competitivo donde Venezuela destaca por su valor ecológico incalculable y su carácter indómito.

Venezuela destaca en múltiples frentes

Más allá de sus cascadas, el país aseguró una presencia sólida en el certamen con un total de 18 postulaciones que reflejan la diversidad de su oferta. En el ámbito costero, la Isla de Margarita se enfrenta a destinos legendarios como las Galápagos o Fernando de Noronha para coronarse como el mejor destino de playa.

Asimismo, Venezuela busca posicionarse en categorías estratégicas como «Principal Destino Culinario» y «Destino Verde Líder», donde compite mano a mano con potencias regionales para resaltar su compromiso con la sostenibilidad y su rica herencia gastronómica.

Servicios, conectividad y el camino al triunfo



La excelencia en el servicio también obtuvo su espacio, con el Hotel Marriott de Playa Grande nominado entre los mejores hoteles de aeropuerto de la región, frente a importantes complejos de Lima, São Paulo y Quito.

En el sector logístico, empresas de alquiler de vehículos como Avis y Hertz, y agencias nacionales como Turaser, megaVENEZUELA y Exploring Tourism Venezuela, completaron el cuadro de nominados.

Los interesados en apoyar estas candidaturas tienen hasta el 12 de junio para participar en la votación oficial a través de la plataforma de los World Travel Awards, impulsando así el reconocimiento de Sudamérica como un territorio donde la naturaleza y la innovación turística avanzan juntas.

Caracas / El Impulso