El relevista colombiano Jhon Romero trabajará para Tigres de Aragua

El relevista colombiano Jhon Jairo Romero se une a la manada de los Tigres de Aragua como el quinto importado de la organización, de cara a la venidera temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según el departamentoo de prensa de los felinos maracayeros, Romero, de 30 años de edad, acumula experiencia de campañas en las Grandes Ligas, entre los años 2021 y 2022, con las organizaciones de los Nacionales de Washington y Mellizos de Minnesota, respectivamente. Además de sumar siete zafras en el sistema de Ligas Menores en los que acumuló 225.0 innings, 260 ponches, 1.17 WHIP y 3.15 de efectividad, siempre como relevista,

En los últimos dos años ha lanzado en México, el derecho ha visto acción con los Tecolotes de Dos Laredos y con Conspiradores de Querétaro.

Experiencia

Así mismo el nacido en Cartagena, acumula experiencia en la LVBP, pues el pasado año actuó como refuerzo de los Leones del Caracas. Durante la pelota invernal vio acción con los Gigantes del Cibao, en LIDOM.

Con Leones, dejó balance de 0-2, con un promedio de anotaciones limpias de 2.52, en 25.0 entradas, repartidas en 29 desafíos.

El neogranadino se une a los también lanzadores Ronnie Williams, Collin Wiles, Cory Thompson y Andrew Schultz, quienes fueron oficializados recientemente.

Maracay / Redacción Web