El Real Madrid y Florentino Pérez donan dos millones de euros a las víctimas de los terremotos

La Fundación Real Madrid formalizó este lunes el inicio de una campaña de recaudación de fondos destinada a la asistencia de las personas afectadas por los sismos registrados en Venezuela.

Como parte de la iniciativa, que se ejecuta en coordinación con la Cruz Roja, la institución deportiva y su presidente, Florentino Pérez, oficializaron aportes individuales de un millón de euros cada uno, sumando una contribución inicial conjunta de dos millones de euros.

A través de un comunicado oficial, el club especificó que los recursos económicos se canalizarán a través de la Cruz Roja con el objetivo de proveer alimentos, agua potable, medicamentos y refugio a la población damnificada.

Para la captación de fondos adicionales, la fundación habilitó un enlace digital directo gestionado por la organización humanitaria, permitiendo la participación de donantes externos.

Balance

El reporte oficial emitido por las autoridades gubernamentales venezolanas indica que el evento sísmico del pasado miércoles afectó principalmente a la capital, Caracas, y a la región costera de La Guaira.

El balance ofrecido por el gobierno oficialista registra un saldo provisional de 1.450 personas fallecidas, 3.150 heridos y 774 edificaciones afectadas, de las cuales 189 sufrieron el colapso total de sus estructuras físicas.

La acción del Real Madrid se suma a las medidas adoptadas por otras organizaciones del sector deportivo, las cuales implementaron centros de acopio y guardaron un minuto de silencio en eventos internacionales en memoria de las víctimas.

Madrid / Redacción Web