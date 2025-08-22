viernes
, 22 de agosto de 2025
El presidente de Serbia califica a Maduro de "gran amigo" y anuncia una mayor cooperación

agosto 22, 2025
Vucic está dispuesto a colaborar políticamente con Maduro / Foto: EFE

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, anunció tras una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a quien calificó de "gran amigo de Serbia", que ambos países reforzarán sus relaciones bilaterales y su cooperación.

"Estoy convencido de que en los años que vienen continuaremos cultivando esta amistad preciosa, para construir puentes de cooperación y solidaridad y contribuir conjuntamente a un futuro mejor y más unido de nuestros pueblos", escribió Vucic en su cuenta de Instagram la noche del jueves.

Apoyo

Vucic subrayó además que su país valora el apoyo firme de Venezuela a la integridad territorial de Serbia y, por tanto, su rechazo al reconocimiento de la autoproclamada independencia de Kosovo.

Los dos presidentes intercambiaron opiniones sobre los retos globales actuales, la necesidad del multilateralismo y la promoción de las relaciones bilaterales en todos los campos, que, según hicieron constar, tienen un gran potencial.

Belgrado / EFE

