El ministro del Interior de Rusia se reunió con Raúl Castro durante su visita a Cuba

El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, se reunió con Raúl Castro en el marco de su visita a la mayor de las Antillas, según informó este jueves la portavoz de Interior ruso, Irina Volk.

"El ministro de Interior de Rusia, general de la policía Vladímir Kolokóltsev, se reunió en La Habana con el destacado político y comandante cubano, Raúl Castro Ruz", escribió en Telegram.

Según Volk, el titular de Interior ruso calificó "el ataque de Estados Unidos contra Venezuela del 3 de enero de 2026 como una agresión militar y expresó sus condolencias a familiares y allegados de los agentes del Ministerio de Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias que perdieron sus vidas durante estos sucesos trágicos".

"El ministro ruso valoró altamente las declaraciones públicas de la alta dirigencia cubana en apoyo a las acciones de nuestro país en la arena internacional", aseveró.

Kolokóltsev reiteró que Rusia "continuará expresando su firme solidaridad con La Habana respecto a todos los temas políticos importantes y sensibles y mantendrá su apoyo a la hermana Cuba", señaló Volk.

El ministro de Interior ruso agradeció a Raúl por su cálida recepción y señaló que "la profunda experiencia de cooperación constructiva en diversas esferas servirá a los intereses de nuestros estados y la construcción de un orden mundial justo".

Anteriormente, Kolokoltsev se reunió con el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien resaltó "la enorme significación" de su visita a la isla caribeña.

Moscú / EFE