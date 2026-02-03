El hijo de Maduro dice que en Venezuela están "unidos y firmes" a un mes de su captura

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó este martes que en Venezuela están "unidos y firmes", a un mes del ataque militar estadounidense y la captura de su padre, ocurrida el pasado 3 de enero.

"Aquí estamos papá, con la patria y el pueblo unidos y firmes. Y cuando te vea de nuevo, nos daremos un abrazo", dijo el parlamentario en su cuenta de Telegram.

En su mensaje, Maduro Guerra afirmó que ha sido "muy duro" este mes desde la captura, pero aseguró que ha sentido la "certeza" en la población de "sentirnos preparados por ti" para "afrontar este reto".

"Vamos con fuerza junto a tu equipo, junto al pueblo y por la patria, a seguir construyendo el sueño de soberanía y dignidad, en paz total, con diálogo, inclusión y diplomacia", añadió.

Aseguró que "más temprano que tarde" Maduro estará de nuevo en el país.

Caracas / EFE