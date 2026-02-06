El hijo de Maduro dice que amnistía busca cerrar "ciclos de confrontación" en Venezuela

El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó este jueves que la propuesta de una amnistía -aprobada hoy por el Parlamento en primera discusión- es un "gesto de humanidad" para "cerrar ciclos de confrontación" en Venezuela.

"Una ley de amnistía no es solo un documento legal; es un gesto de humanidad para reunificar a las familias y cerrar ciclos de confrontación", afirmó el parlamentario en un mensaje publicado en X.

Maduro Guerra, quien forma parte de la comisión parlamentaria encargada de la consulta pública del proyecto de ley, agregó que "es necesario" que Venezuela transite "los caminos del perdón y la justicia" para poder construir el futuro.

"La Venezuela unida, donde el reencuentro sea la base de nuestra estabilidad, es un anhelo del todos", añadió.Más temprano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió "madurez política" para lograr la "reconciliación", durante un acto en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

La legislación, propuesta por Delcy Rodríguez la semana pasada, fue aprobada este jueves en primera discusión en el Parlamento, controlado por una amplia mayoría chavista y presidido por el hermano de la mandataria, el diputado Jorge Rodríguez.

Este proyecto de ley debe pasar a un proceso de consultas públicas, para luego ser evaluado en un segundo y último debate en el Parlamento para su aprobación definitiva.

El texto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado chavista Jorge Arreaza al presentar la legislación.

Antes del debate parlamentario, diversas ONG locales, defensoras de derechos humanos, cuestionaron que el texto del proyecto no se ha hecho público.

La propuesta de ley fue presentada la semana pasada por la presidenta encargada, en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un "número importante" de personas.

Caracas / EFE