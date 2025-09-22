El grandeliga Andry Lara se alista para estrenarse con Águilas del Zulia

Tardó un par de años, pero finalmente esta temporada se cumplirá. Después de concretar su estreno en Grandes Ligas este 202, el lanzador Andry Lara ahora se dispone a uniformarse con Águilas del Zulia para demostrar todas sus capacidades en los diamantes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Nacido en el estado Falcón, este derecho de 22 años de edad vendrá con el objetivo de dar profundidad al pitcheo rapaz, especialmente en el rol de abridor, una labor que ha desempeñado durante gran parte de sus cinco campañas con la organización de los Nacionales de Washington, informó Rafael Petit, jefe de prensa de las aves de rapiña.

Con los capitalinos, fue a principios del pasado mes de julio que Lara se convirtió en el aguilucho número 53 en participar en las mayores, lanzando tres entradas en blanco como relevista ante los Tigres de Detroit. Y aunque ese momento lo guarda con un especial sentido de plenitud en su memoria, el serpentinero no ocultó su emoción por lo que será su próximo debut en la LVBP.

Diálogo con el pítcher

RP-¿Qué significa para ti debutar en la próxima temporada con Águilas del Zulia?

AL-"Significa mucho para mí y mi familia. Poder jugar en mi país y estar junto con todos mis familiares que aún no han podido verme en persona significaría mucho para mí, al igual para ellos. Es algo que disfrutaré al máximo".

RP-¿Qué expectativas tienes con respecto a tu estreno en la LVBP?

AL-"Quiero aprovechar al máximo esta gran oportunidad de ir creciendo día día, aprender de mis compañeros y aportar mi granito de arena para que el equipo logre todos sus objetivos".

RP-¿Qué lineamientos o qué plan de trabajo tienes del equipo de Washington?

AL-"Hasta ahora el plan de ellos es que vaya a jugar y estaré abriendo varios juegos".

Permiso otorgado por Washington

RP-Tienes dos años firmado con Águilas, pero siempre te negaron el permiso, ¿cómo se logró esta vez?

AL-"Desde el año pasado he querido jugar. Siempre he tocado las puertas, pero esta vez al gerente le gustó la idea de que pueda ir a jugar en Venezuela".

RP-¿Qué significa para ti debutar en Venezuela después de haberlo hecho en la MLB?

AL-"Significa todo para mí haber jugado en Grandes Ligas y ahora poder jugar cerca de mi gente, sentir ese apoyo de los fanáticos en mi tierra, es algo que he soñado desde niño".

RP-¿Alguna expectativa de lanzar el Día Inaugural o Juego de la Chinita?

AL-"Sería un honor lanzar alguno de esos juegos, pero lo más importante es estar listo para ayudar al equipo cuando me toque".

Maracaibo / Redacción Web