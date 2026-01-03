sábado
, 03 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

El fiscal general venezolano responsabiliza a EE.UU. de lo que pueda pasar con Maduro

enero 3, 2026
Saab responsabilizó a Trump de lo que suceda con Nicolás Maduro, tras las recientes acciones militares de EEUU en Venezuela / Foto: EFE

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, responsabilizó al Gobierno de EE.UU. de lo que pueda pasar con el presidente Nicolás Maduro, luego de que el mandatario Donald Trump informara de que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados "por aire del país" gracias a un ataque estadounidense.

"Pido no solo la fe de vida de nuestro comandante en jefe (…), Nicolás Maduro, y de su esposa (…), Cilia Flores. Yo responsabilizo de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente", dijo Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Caracas / EFE

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram