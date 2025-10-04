El estado Sucre tendrá una jornada de inmunización durante todo el mes de octubre

Desde el 1 y hasta el 31 de octubre realizará la jornada especial de vacunación “Fiesta de Inmunización” en todo el estado Sucre, como parte de una campaña que se llevará a cabo en todo el país y que se cumplirá en las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC).

Zuly Guevara, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en los Asic Simón Bolívar y Macarapana del municipio Bermúdez, explicó que se cumplirá con los esquemas de vacunación de los niños entre dos meses y cinco años, y los escolares de 10 años en adelante, con la toxoide tetánica.

Los centros de vacunación estarán abiertos de lunes a viernes, y se realizarán jornadas extramuros, con atención casa por casa y “luciérnagas”, que son contactos en las tardes, para complementar los métodos tradicionales.

Casos infantiles

En el caso de los más pequeños, de 2 a 6 meses, especificó Guevara, recibirán el esquema IPV, que es la pentavalente, para protegerlos contra la difteria, el tétanos, la tos convulsa, la Haemofilus influenzae tipo b y la hepatitis B. El esquema OPV, que es la poliomielitis, se colocará en los primeros seis meses del niño hasta los cinco años, con los refuerzos.

También se colocarán los RSP, que son sarampión, rubéola y parotiditis, y la antiamarílica, para niños a partir de un año de nacidos. En los operativos de esta jornada están incluidas las escuelas, por el caso de la antitétanica.

Centros

Los centros de vacunación de los Asic Simón Bolívar están ubicados en el sector La Planta de Canchunchú, en Charallave; en Guayacán de las Flores, en los ambulatorios; en Ezequiel Zamora, en el consultorio popular; y en el hospital Santos Dominicci.

En el Asic Macarapana los puntos funcionan en el CDI y el ambulatorio Otaola Ruglianni. La acción también se ejecutará en el Asic Playa Grande, que cubre los sectores Güiria y Guaca.

Sucre/ Corresponsalía