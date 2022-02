El descontento por falta de recursos reina entre comparseros en esta temporada

Los desfiles de Carnaval han sido por años uno de los espectáculos más esperados debido a los ingeniosos disfraces, las coloridas comparsas, carrozas y carruseles que son parte de la alegría que caracteriza estas fiestas en honor al rey Momo.

Para poner a volar la creatividad y sorprender a los espectadores, los comparseros, como es el caso de los de la zona metropolitana de Anzoátegui, con el pasar del tiempo han recibido aportes económicos por parte de las alcaldías, para poder con los gastos que estas prácticas implican.

Sin embargo, este año, en vez de un contagiante entusiasmo, lo que reina entre la mayoría de los "comparseros" es descontento por falta de recursos, una situación que pone en “pico de zamuro” la calidad de las presentaciones.

Hasta el 18 de febrero, cuando faltaba exactamente una semana para el inicio oficial, el viernes 25, de las fiestas de Carnaval, sólo el municipio Guanta había cumplido con la entrega de la acostumbrada ayuda económica. Mientras que en Barcelona, aunque representantes del ayuntamiento habrían alegado que no tenían dinero, las esperanzas de los concursantes seguían vivas. En Puerto La Cruz, no se había dado respuesta pese a la insistencia.

Galice Armas, con más de 30 años participando en estos desfiles, fue una de las primeras personas en desistir de la idea de recorrer las calles de la ciudad capital en las carnestolendas 2022.

En estas tres décadas organizó comparsas y carrozas tanto de adultos como infantiles, inculcándoles la tradición a sus hijos, además de involucrar la comunidad de Camino Nuevo, a la cual pertenece. Ante la falta de recursos, el ánimo decayó.

32 comparseros son los que tradicionalmente salen en los carnavales de Barcelona, según Yvis Mejías, quien tiene 30 años de experiencia en esta actividad. “Pero ellos (alcaldía) inventaron un año sacar a las comunas para ayudarlas y fue un desastre. Se fue un dineral en ayudas y a la hora de pagar los premios, yo fui una de las que quedaron por fuera porque no había dinero”, expresó.

“Este año se rompió la tradición, se está perdiendo la calidad de los desfiles, porque si dicen cuál es el premio, yo me arriesgo e invierto como sea para ganar. Pero, este año no hubo la información de siempre, una sola reunión y fue para decir que no hay aportes, que quien quiera salir, chévere. De hecho, el grito de Carnaval fue con escuelas de danzas, no con la comunidad”, expresó.

Su hija, Carolina Agreda, comentó que así utilicen cosas recicladas para participar, tendrían que hacerles modificaciones y eso les genera gastos.

Por lo menos para la confección del principal traje individual (reina del bosque) que ha ideado para esta ocasión, Yvis Mejías, quien también lleva tres décadas ganando los primeros lugares de premiación en Barcelona, comentó que gastaría, mínimo, $250 por muy sencillo que lo haga.

“Cada piedrita cuesta Bs 5, una pluma de avestruz $7 y una de faisán $15. Por lo menos ese vestido lleva una corona, un báculo y nada más al báculo le tengo que meter una docena de plumas. Mientras que cada traje que hago lleva, mínimo, 24 plumas. Si no dan el aporte, tendré que pedirle plata a todo el mundo. Antes, cuando ocurrían estas cosas, muchos comparseros como yo les pedíamos dinero a prestamistas y luego con el premio pagábamos, pero ahora ni de premio sabemos”, manifestó Mejías.

Aunque a los comparseros de Barcelona, al parecer, les dijeron que no les darían aportes, esperaban hasta el último momento para ver si hacían sus montajes / Foto: Rafael Salazar



Salvación

Gracias a que dentro de su familia cuenta con el recurso humano y algunas herramientas, que es lo que más desembolso de dinero conlleva, Luis Guarache, quien representa también al barrio Camino Nuevo de Barcelona, tomó la decisión de participar con una fantasía marina en esta temporada.

“Me decidí porque tengo un sobrino que posee un camión, una tía que es costurera y como me gusta el Carnaval, entre lo que gano con mi trabajo y el apoyo familiar, trataré de sacar los gastos. Pero en sí, no he empezado a trabajar en el montaje esperando a ver si nos van a dar algo, porque para sacar una carroza se necesitan $500, aunque con lo que me ahorro, calculo que gaste $200”, señaló.

A Guarache le cayó como un chaparrón el anuncio de la alcaldía sobre la carencia de recursos, cuando en los años que tienen tomando parte en los desfiles, al parecer, les decían que el dinero provenía de los impuestos locales.

“No sabemos a qué se debe ahora que no tengan recursos, si se dio un grito de Carnaval que gastaron en tarima, samba, steel band, y cómo no le van a dar aportes a quienes hace vida en el Carnaval del municipio”, se preguntó.

En Puerto La Cruz, las ayudas estaban en veremos, pero la esperanza no había muerto, porque en anteriores ocasiones se las aprobaron en el último momento.

“Considero que este año puede bajar la calidad de los desfiles, porque quién va a salir si no tiene las maneras. Quienes ganan un sueldo básico cómo van a salir con un traje con todos los gastos. Aparte, están pidiendo una comparsa que tenga, mínimo, 20 personas, entonces también está la logística y el transporte para los que viven en zonas lejanas”. Luis Guarache

Barcelona

“Como mínimo una semana sería lo ideal para la entrega de recursos, pero a veces los dan faltando dos días y esos son dos días de amanecer decorando. Ahorita llevo 50% de avance del carrusel que saca mi hermana, pero para la otra mitad, que sería la decoración, necesitamos dinero. En la reunión dijimos que por lo menos un carrusel se lleva $300, tomando en cuenta lo reciclado, con lo que hemos trabajado hasta ahora. Uno propone que por lo menos pongan una premiación que valga la pena para sacrificarnos a gastar, pero si no hay recursos, más de la mitad del desfile no va a salir. Hay un poco más de 70 participantes de las comunidades”, mencionó Marcos Herrera, de El Pensil.

A una semana de iniciarse la temporada de Carnaval, comparseros de Puerto La Cruz aguardaban por los recursos para culminar sus trabajos / Foto: Arturo Ramírez



Años

Pero el descontento de los comparseros por no recibir el apoyo de manera oportuna, ya lleva unos siete años, según lo recordó Herrera.

“Desde ese tiempo más o menos se han puesto así y ha bajado la calidad. Las direcciones de Turismo cada vez son más intermitentes. En una semana ponen a un director, nos hace reuniones, proponemos cosas y a la semana siguiente hay otro, con pocos conocimientos”, afirmó.

Precisamente para no perder la calidad de los montajes que ofrecía, fue la razón por la cual la cantante y profesora de baile Margot Arcia, catalogada como Patrimonio Cultural Viviente, lleva ocho años sin sacar una comparsa en Barcelona.

“Cuando la cosa se puso dura y se empezó a decir que había que hacer reciclaje de papel, no sacamos más. Yo siempre he pensado que el Carnaval es brillo, lentejuelas, plumas y colorido. Mi última comparsa fue del dragón chino, que se ganó el primer lugar, era bellísima, se veía la riqueza. Preferí salirme antes que bajar la calidad”, señaló.

Únicos

Sólo los participantes del municipio Guanta se vieron beneficiados desde la segunda semana de febrero con la entrega de $300 para el montaje de las carrozas. También competirán para ganar el primer lugar de $1.700, el segundo de $1.000 y el tercero de $500. Así lo comentó Maura Velásquez, quien desde la década de los 70 se activa para estas festividades.

“Con eso nos ayudan a que los carnavales queden bien, porque todo se lo va a llevar el municipio, cuando vean que salgan bonitos. Los materiales de herrería están caros y ellos dijeron que van a ver si nos prestan una ayuda en algo para ese concepto, por lo menos, porque son demasiados gastos. Tenemos que pagar soldador, comprar los materiales que más se nos agota como la pega, discos de cortes, electrodos, tubos y cabillas tripa de pollo. Todavía nos van a faltar recursos, pero estamos viendo si algunos representantes colaboran, porque mi carroza es infantil; y si las amistades también nos ayudan”, mencionó Velásquez, habitante de la calle Real de Chorrerón.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez