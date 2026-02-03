El chavismo realizó una vigilia en Caracas a un mes de la captura de Nicolás Maduro

Decenas de chavistas se reunieron este lunes en una avenida del oeste de Caracas para llevar a cabo una vigilia en la que exigen el regreso de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes cumplen un mes detenidos en Estados Unidos, tras un ataque militar a la capital venezolana y otras tres regiones cercanas.

"Estaremos en la calle si es posible todas las noches hasta que liberen a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros", dijo a EFE Berenice Zapata, secretaria general del partido Unidad Popular Venezolana (UPV), desde la avenida Urdaneta, cercano al palacio presidencial de Miraflores.

Zapata indicó que el objetivo es estar toda la noche en la calle para exigir el regreso del mandatario y Flores, quienes fueron capturados por tropas militares estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero.

Por su parte, Rosa Terán, integrante del Movimiento de Mujeres Cacique Urquía, expresó a EFE el cariño que le tiene a Maduro y a Flores, así como el apoyo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Te amamos presidente, ni te imaginas cuánto, cuánta falta nos haces, pero aquí estamos con nuestra presidenta Delcy Rodríguez", sostuvo.

Terán señaló que siempre que sean convocados estarán en las calles de Caracas para exigir la liberación del mandatario y de la primera dama, que se encuentran detenidos en Nueva York, acusados de delitos vinculados al narcoterrorismo.

Caracas / EFE