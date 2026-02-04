El chavismo conmemorará con una marcha el 34 aniversario del fallido golpe de Estado de Chávez

El chavismo conmemora este miércoles el 34 aniversario del fallido golpe de Estado encabezado en 1992 por el entonces teniente coronel Hugo Chávez y se prepara para una "gran marcha" en Aragua, durante la que se prevé que exijan la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, presos en Estados Unidos.

Según la convocatoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la movilización saldrá a las 2 de la tarde del cuartel militar Páez en Maracay, y recorrerá la avenida Bolívar, una de las principales de la ciudad.

En Caracas se celebrará una actividad en el Cuartel de la Montaña, en la parroquia 23 de Enero, donde se encuentra el mausoleo de Chávez (1999-2013).

Palabras

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, señaló en redes sociales que se cumplen 34 años de "la rebelión cívico-militar" contra "la opresión de las medidas económicas neoliberales conocidas como 'El Paquetazo' del segundo Gobierno de (el entonces presidente) Carlos Andrés Pérez".

"Se trató de un alzamiento por la dignidad y liberación de un pueblo harto de ser objeto de políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entidades subordinadas a la política económica de Washington", expresó Gil.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró en un comunicado que "con esta rebelión (…) se logró despertar la conciencia social para enrumbar (encaminar) a la república hacia un nuevo destino".

"La conmemoración de esta fecha nos invita cada año a una reflexión crítica y profunda sobre cómo un revés o eventual infortunio puede convertirse en cimiento, fuerza e impulso para alcanzar un objetivo supremo", dijo.

Hoy, prosiguió, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa "demostrando su irreductible resiliencia y la virtud de fortalecerse ante la adversidad, transformando las dificultades en valiosas oportunidades para sembrar futuras victorias".

Caracas / EFE