El Baurú de José Materán extendió su racha victoriosa en Brasil

El alero venezolano José Santiago Materán prolongó su acierto desde la línea de tres puntos, en la paliza 107-70 de Baurú sobre Fortaleza, en la continuación de la Liga de Básquet de Brasil (NBB).

Tras la pausa por la ventana eliminatoria al Mundial, el circuito amazónico continuó con la acción en la que "O Dragao" extendió a seis su racha de victorias al hilo, con lo que igualó la octava casilla con San José.

El internacional vinotinto figuró con 11 puntos (5-3 en triples), un rebote y dos asistencias.

Tovar dominó a Sifontes

En otro choque, el base venezolano Edson Tovar le ganó el desafío a su coterráneo Yohanner Sifontes, con la victoria 109-102, en tiempo extra, de Paulistano sobre Unifacisa.

Tovar anotó un doble, restando 47 segundos, que forzó el empate a 90 puntos, y con ello el tiempo extra.

Gracias al lauro, Paulistano (18-11) sigue séptimo, mientras que Unifacisa (14-14) cayó al 12do escaño.

Por los paulistas, Tovar resaltó con 18 tantos, ocho capturas, cuatro pases decisivos y dos recuperaciones. Por los blanquiazules, Sifontes produjo 15 contables, cuatro tableros, cuatro entregas y se robó una pelota.

Santiago / León Aguilar