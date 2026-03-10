El Barcelona salva el empate en el último instante frente al Newcastle

El Barcelona se llevó un empate de St. James' Park ante el Newcastle (1-1) en un partido en el que evitó la derrota en el tiempo añadido gracias a un penalti transformado por Lamine Yamal.

El Newcastle, que gozó de las mejores ocasiones durante todo el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, consiguió el 1-0 en el ocaso del partido, cuando Barnes remató un centro de Jacob Murphy y batió a Joan García, pero en el minuto 96 Malick Thiaw cometió un penalti sobre Danil Olmo y Yamal, desde los once metros, no falló.

La eliminatoria se decidirá la semana que viene en el Camp Nou.

Palizas

Dos de los otros tres partidos del día martes fueron bastante disparejos y no dignos de una etapa de los 16 mejores de la Liga de Campeones.

En uno de ellos, Atlético de Madrid doblegó en casa 5-2 a Tottenham Hotspur y en otro Atalanta cayó como local 6-1 ante Bayern Múnich.

Más parejo fue el duelo entre Galatasaray y Liverpool, que favoreció 1-0 a la primera oncena que jugó como dueña de casa.

Londres / EFE