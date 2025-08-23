El argentino Paulo Dybala vuelve, Roma gana en la Serie A italiana

El argentino Paulo Dybala volvió este sábado a jugar un partido oficial con el Roma, en la victoria ante el Bolonia (0-1) en la primera jornada de la Serie A italiana de fútbol, la primera también con Gian Piero Gasperini como nuevo entrenador.

Cinco meses después de jugar su último partido oficial, el argentino Paulo Dybala volvió a pisar el Estadio Olímpico de Roma, justo a tiempo para el estreno de la era Gasperini, que cumplió 600 partidos en los banquillos del fútbol italiano.

El 16 de marzo de 2025 fue el último partido oficial que disputó 'La Joya'. Han pasado desde entonces 161 días, una operación de tendón semitendinoso de la parte trasera del muslo izquierdo y un verano de recuperación completo que culminó con sus primeros minutos en el último amistoso de la temporada, ante el Neom, en el que jugó 56 minutos el pasado 16 de agosto.

Ingreso al campo

Fue suplente, saltó al campo en el minuto 74, ya cuando el brasileño Wesley había anotado el gol de la victoria en el que también fue su estreno en partido oficial con la 'Loba'.

No le hizo falta más al Roma, que batió al campeón de la Copa Italia y empezó de manera inmejorable su camino hacia el regreso a la Liga de Campeones, objetivo de la directiva romanista desde hace años.

Roma / EFE