Ejecutan labores de mantenimiento por la temporada de lluvias en Cocolirio y la avenida Universitaria

Unas 316 familias del sector Cocolirio, ubicado al sur de Carúpano, en el estado Sucre, serán beneficiadas con el embaulamiento de la quebrada que atraviesa la comunidad, perteneciente a la Comuna Corazón de Mi Patria.

La obra tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de los habitantes, quienes durante la temporada de lluvias se veían afectados por el incremento del caudal del afluente. Con el apoyo de brigadistas ambientalistas, actualmente se construyen dos muros de contención, cuyos trabajos presentan un avance significativo.

De forma paralela, como parte del plan de atención por la temporada de lluvias, cuadrillas de servicios públicos de la Alcaldía de Bermúdez ejecutaron labores de mantenimiento en la avenida Universitaria, donde realizaron una jornada de poda controlada, limpieza y acondicionamiento del eje del Parque Karupana.

Estas acciones forman parte de las medidas preventivas impulsadas por las autoridades municipales para reducir riesgos durante el período lluvioso y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y las infraestructuras de la ciudad.

Sucre / Yumelys Díaz