EEUU parece aumentar presión militar en el Caribe y crece crisis diplomática con Venezuela

Varias informaciones publicadas apuntan que EE.UU. está aumentando aún más su despliegue militar en el Caribe o que incluso planea ya ataques en la zona, mientras crece la crisis diplomática con Venezuela, lo que aumenta el temor a una ofensiva de Washington contra el Gobierno de Nicolás Maduro pese a que el propio Donald Trump negó mismo esa posibilidad.

Según periodistas especializados en defensa, las Fuerzas Armadas de EE.UU. ya han desplegado el crucero lanzamisiles USS Gettysburg en el Caribe, a donde habría llegado este viernes desde Norfolk en Virginia.

Se sumaría así al crucero lanzamisiles USS Lake Erie, según indicaron el periodista Dan Lamothe de The Washington Post y el medio especializado The War Zone, que cita fuentes de la Marina de Estados Unidos.

Además, en unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá a la resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.

Ocho buques en el Caribe

Con ello, EE.UU. pasará a tener ocho buques de guerra, seis de ellos destructores, tres buques anfibios y un submarino en la zona, con un total de trece efectivos navales, su mayor despliegue desde la primera Guerra del Golfo (1990-1991), según un estudio del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Un paso más allá fueron las informaciones de los diarios Miami Herald y The Wall Street Journal, que aseguraron, citando fuentes cercanas al Gobierno Trump, que Estados Unidos se prepara para iniciar acciones en Venezuela, algo desmentido por voceros oficiales.

De acuerdo con los medios de comunicación estadounidenses, la ofensiva busca presionar a Maduro para que abandone el poder y supuestamente desmantelar al Cartel de Los Soles y las redes de narcotráfico de Venezuela.

