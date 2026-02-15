EE.UU. mueve su portaaviones USS Gerald R. Ford del Caribe al Oriente Medio, según medios

EE.UU. enviará a su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, desde las aguas del Caribe, donde formó parte del amplio despliegue contra el narcotráfico ordenado por el presidente Donald Trump, al área del Oriente Medio, en medio de una renovada presión de Washington sobre Irán, informan medios este viernes.

Se espera que el Ford y los tres destructores que lo escoltan comiencen el viaje en los próximos días para unirse al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico, según funcionarios estadounidenses citados por The New York Times y las cadenas ABC y Fox News Consultado por EFE, el Pentágono declinó confirmar las nuevas órdenes y no aportó detalles de la operación.

El Ford sería el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del Abraham Lincoln, que llegó a Oriente Medio con sus tres buques escolta más de dos semanas atrás.

Este movimiento se produce después de que Trump dijera a inicios de semana a Axios que estaría considerando enviar un segundo de estos grandes buques a Oriente Medio si fracasaban las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear, reiniciadas de manera indirecta hace unos días.

El presidente estadounidense aclaró este jueves que no habló con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre la posible suspensión del diálogo con los líderes iraníes, pero advirtió que de no cerrarse un pacto, Washington activará una segunda fase "muy dura" para Teherán.

El mayor navío de su tipo en la Armada estadounidense comenzó su despliegue extraordinario el pasado junio, y fue enviado desde el Mediterráneo al Caribe, donde inició su misión a mediados de noviembre como parte de la campaña de presión sobre el entonces Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Aviones de combate a bordo del Ford participaron en el ataque del 3 de enero a Caracas en el fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Se espera que la tripulación del portaaviones no regrese a su puerto de origen en Virginia hasta finales de abril o principios de mayo, semanas después de su periodo programado en dique seco para importantes reparaciones, reporta el Times.

Washington / EFE